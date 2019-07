Anziani, controlli Nas e Ats a Residenza Pascoli

VIADANA (3 luglio 2019) - Sopralluogo dei Nas di Cremona in una struttura privata che ospita anziani in via Pascoli. Bocche cucitissime da parte delle forze dell’ordine ma, a quanto si è appreso, i controlli si sono incentrati sull’adeguatezza dell’assistenza fornita dalla realtà imprenditoriale che gestisce la struttura e che ha in affitto cinque appartamenti in un condominio. Qui, appunto, sono ospitati alcuni anziani in condizioni di salute che variano dall’autosufficienza a gradi meno favorevoli. «I controlli sono iniziati già un mese fa e ora ne attendiamo gli esiti. Se dovessero indicare che il nostro modello organizzativo non è congruo, siamo pronti a chiudere l’esperienza». Giovanni Bozzini, guida della cooperativa Progetto Assistenza di Casalmaggiore, conferma le verifiche. «L’idea è di dare la possibilità a persone anziane, in tutto o in parte autosufficienti, di continuare a vivere come a casa propria ma con la possibilità di essere assistiti 24 ore su 24 e sette giorni su sette, mediante l’acquisto di servizi di badanza. Attualmente si tratta di 7-8 persone», spiega Bozzini. «Ma non si tratta di persone fisse, vanno e vengono. C’è chi sostiene che si tratta di una casa di riposo, in sostanza, e che alcuni utenti non avrebbero le caratteristiche per essere lì. C’è in corso una valutazione sulla natura di questa realtà che, ripeto, è nata come struttura che opera a livello sperimentale. In qualunque caso, qualora al termine delle verifiche dovesse emergere che non possiamo continuare e che questo tipo di attività non è fattibile, ne prenderemo atto e chiuderemo l’esperienza, che non rappresenta peraltro il ‘core business’ della nostra cooperativa».

