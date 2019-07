Busi, aria condizionata ko: blitz dei Nas

CASALMAGGIORE (2 luglio 2019) - Venerdì mattina la segnalazione del nostro giornale, nel pomeriggio il sopralluogo di quattro consiglieri di minoranza e in serata l’invio di una e-mail, da parte di tutti e sei gli esponenti di opposizione (Casalmaggiore la Nostra Casa e Listone), ai carabinieri del Nas, Nuclei antisofisticazioni e sanità. Ieri mattina, infine, il sopralluogo degli stessi Nas di Cremona nella struttura. Questa la sequenza di quanto è avvenuto dopo le lamentele di alcuni parenti di ospiti della Fondazione Conte Carlo Busi per le temperature elevate all’interno dei reparti, che l’impianto di climatizzazione riesce solo in parte a mitigare, vista anche la eccezionalità del clima di questi giorni.

Il direttore amministrativo della Fondazione Riccardo Marini, conferma la visita dei Nas: «Hanno effettuato dei controlli nella struttura per verificare le temperature presenti ed hanno preso atto di quanto abbiamo fatto in via emergenziale per fare fronte ai problemi. Noi abbiamo fornito tutte le indicazioni e i riscontri alle richieste che ci sono state fatte. Ci rendiamo perfettamente conto che il risultato delle azioni messe in atto non è quanto auspicavamo, ma esistono delle difficoltà oggettive dell’impianto. Nei giorni scorsi ci è stato assicurato dal tecnico che più di così non si può ottenere. Ho richiesto una ulteriore valutazione per verificare se effettivamente sia così». Al momento i Nas non hanno fatto ancora pervenire alla Fondazione l’esito delle loro verifiche: «Immagino che redigeranno un rapporto», ipotizza Marini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO