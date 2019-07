Stop al degrado, Boles: 'Sistemo io la fontana'

CASALMAGGIORE (2 luglio 2019) - Si è messo al lavoro ieri mattina, di buon ora, in piazza Turati per sistemare la fontana. Una lezione di senso civico da parte del volontario Giuseppe ‘Giupi’ Boles che ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto entrare in azione. «Se c’è qualcosa che non andrebbe mai sottovalutato è proprio il senso di abbandono, vero e proprio circolo vizioso che, se non sconfitto, deve quantomeno poter essere arginato. Questa è la ragione per la quale, alcuni mesi fa, mi sono ripromesso con l’aiuto di un manipolo di donatori di restaurare la fontana di piazza Vecchia, già tanto criticata e poi ridotta a una manciata di pietre sbeccate se non addirittura strappate via e andate perse. Nessuno ci faceva più caso perché l’abitudine fa sì che i nostri occhi smettano di vedere. Se un bambino lo si abitua a vivere in un contesto sociale dove inciviltà, indifferenza e abbandono sono regole naturali, quel bambino o quella bambina non instillerà mai ad alcun figlio il senso civico che è base necessaria del vivere comunitario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO