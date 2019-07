Scontro auto-bici, 77enne ferito

TORNATA (1 luglio 2019) - Scontro tra una Fiat Panda condotta da un cittadino di Tornata e una bicicletta poco prima delle 7,30 lungo la provinciale 31 a Tornata, all’incrocio con la via per Romprezzagno. Ad avere la peggio ovviamente il ciclista, 77 anni, di Belforte, frazione di Gazzuolo. Insieme ad un amico ciclista di Asola procedeva in direzione di Tornata quando è entrato in collisione con la Panda che camminava in direzione opposta. Il ciclista ha riportato alcune contusioni ed è stato portato all’ospedale di Mantova. Sul posto la Polstrada di Casalmaggiore.

