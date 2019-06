Parcheggio azzerato, la rabbia dei commercianti

VIADANA (30 giugno 2019) - Un parcheggio inaccessibile praticamente vuoto e la rabbia dei commercianti del centro cittadino. Sono vibranti le proteste dei titolari di negozi ed esercizi commerciali della zona di via Fosse, che ieri hanno inviato alla nostra redazione di Casalmaggiore alcune foto sulla situazione che si era creata per le ‘Lunghe notti di San Pietro’. La protesta è legata alla chiusura alle auto del parcheggio di fronte alla caserma dei carabinieri di Viadana, per poter ospitare le vetture in esposizione delle concessionarie.

Un’altra protesta è giunta invece dai titolari dei bar di Viadana capoluogo, dunque frazioni escluse, raggiunti dall’ordinanza in vigore, dalle 20 all’una di notte, fino a domani, che vieta utilizzo di contenitori in vetro e lattine non solo da asporto, ma anche per bere all’interno dei locali o nei plateatici estivi regolarmente occupati.

