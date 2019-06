International Music Festival, presentazione ufficiale in Comune

CASALMAGGIORE (29 giugno 2019) - Non ci saranno eventi con nomi di assoluto richiamo come lo scorso anno, ma indubbiamente non mancheranno le novità anche nella ventitreesima edizione del Casalmaggiore International Music Festival che porterà il suo clima multiculturale nel capoluogo casalasco dall'8 al 28 luglio. Già abbiamo anticipato ampiamente il programma, però è giusto dar conto di quanto emerso nella conferenza stampa ufficiale di presentazione tenuta nella sala giunta del palazzo municipale alla presenza del sindaco Filippo Bongiovanni, del nuovo assessore comunale alla Cultura Marco Micolo, del presidente e del segretario dell'associazione Amici del Casalmaggiore International Festival, Angelo Porzani e Vittorio Rizzi.

