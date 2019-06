Primo consiglio comunale, il sindaco Bongiovanni: "Lavoriamo insieme"

CASALMAGGIORE (28 giugno 2019) - Per il consiglio comunale di insediamento questa sera i consiglieri di minoranza hanno optato - arrivando in municipio - per magliette ironiche ‘feccia style’, un riferimento alle polemiche seguite all’intervento del sindaco Filippo Bongiovanni la sera della vittoria alle elezioni (una reprimenda contro chi ha raccontato ‘balle’ durante la campagna elettorale). Ecco Pierluigi Pasotto, presidente del consiglio comunale per i primi quattro punti, indossare una maglietta con la scritta ‘io feccia? Tu pirla’, Annamaria Piccinelli con ‘Feccia di pirla’, Fabrizio Vappina con ‘Cupido. Scocca la feccia’... e così via.

La seduta si è avviata in modo assolutamente tranquillo, con l’appello e la convalida degli eletti. Quindi il giuramento di fedeltà alla costituzione del sindaco Bongiovanni, la comunicazione sulla giunta e il suo intervento seguito da quello di Vappina, ex candidato sindaco. Bongiovanni ha ringraziato tutti gli elettori, anche chi non lo ha votato, e ha invitato la minoranza a lavorare assieme. Parole apprezzate da Vappina, che ha sostenuto la necessità di superare le asprezze della campagna elettorale.

Quindi la nomina a scrutinio segreto. I due gruppi di minoranza hanno proposto Pierfrancesco Ruberti, la minoranza Valentina Mozzi. Al terzo scrutinio, a maggioranza semplice, è stato eletto Ruberti, con 9 voti (6 Mozzi) alle 21,37. Vicepresidente Alberto Fazzi della minoranza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO