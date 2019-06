Rotonda, "Da parco giochi a luogo a rischio per i minori"

VIADANA (29 giugno 2019) - Il parco giochi della Rotonda dei giardini invece che un’area protetta per i più piccoli rischia di trasformarsi in un luogo a rischio di infortuni. Questo, in sintesi, il senso dell’interrogazione presentata dalla consigliera comunale M5S, Monica Susy Foti, circa «lo stato di usura delle attrezzature del parco con rischio alla sicurezza dei minori». Un’azione sollecitata da «diversi cittadini viadanesi che ci hanno segnalato — scrive la Foti — uno stato di usura avanzato strutturale dei componenti delle attrezzature da gioco del parco giochi della Rotonda dei giardini. Lo stato di usura potrebbe causare incidenti e mettere a rischio la sicurezza dei minori che frequentano il parco».

