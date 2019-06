Giovedì d'Estate, i Simpsong sul listone

CASALMAGGIORE (28 giugno 2019) - Immersione nella storia del rock elettrico, giovedì sera, grazie al gruppo dei Simpsong. Si trattava del terzo e ultimo ‘Giovedì d’estate’ organizzato dalla Pro loco, dai commercianti e dal Comune, con eventi, spettacolo e negozi aperti. Un po' in calo rispetto alle precedenti occasioni l'affluenza, a causa del gran caldo.

Il primo appuntamento è stato con il concerto del sassofonista, cantautore e polistrumentista Jake Clemons, nipote del celeberrimo Clarence Clemons, storico sassofonista della E-Street-Band scomparso nel 2011, e che dal 2012 ha preso il posto dello zio nel gruppo di supporto di Bruce Springsteen. L’evento faceva parte della rassegna ‘Musica in castello’.

Giovedì 20, sempre in piazza Garibaldi, ancora musica con il tributo sonoro a Jimi Hendrix, nel cinquantesimo anniversario del festival di Woodstock, tributo garantito una band guidata da Stefano Savazzi degli Acrimonia.

Infine giovedì 27 i Simpsong. Nella serata di oggi, venerdì 28, sul listone andrà in scena lo spettacolo ‘Due volte nati’ con i ragazzi della cooperativa sociale Santa Federici diretti da Luisa Sartori.