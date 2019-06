Estradato in Italia il foreign fighter Samir Bougana

PIADENA DRIZZONA/CANNETO (28 giugno 2019) - È stato estradato in Italia ed è arrivato ieri sera dalla Siria l’italo-marocchino Samir Bougana, foreign fighter arrestato dalla Polizia italiana. A riportare in Italia il 25enne c'erano i vertici della Digos di Brescia che hanno condotto l’indagine. Il giovane, nato a Gavardo, nel Bresciano ha vissuto in Italia fino a 16 anni, fra Piadena e Canneto sull'Oglio. Poi il trasferimento con la famiglia in Germania. La Procura di Brescia ha coordinato l’inchiesta.

