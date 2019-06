Oglio Po, accessi in aumento del 15%

CASALMAGGIORE (28 giugno 2019) - Com’è ben noto a quanti abitano in questa zona, la chiusura del ponte sul Po, finalmente riaperto lo scorso 5 giugno, ha comportato disagi assai pesanti in svariati settori. E un dato significativo che emerge a poco più di tre settimane dalla riapertura della infrastruttura emerge proprio dall’ospedale Oglio Po, che ha visto un incremento documentato di accessi del 15 per cento al pronto soccorso. Segno che il presidio ospedaliero di Vicomoscano sta ritornando alla situazione pre-chiusura e che resta un punto di riferimento importante anche per numerosi cittadini provenienti dall’Emilia, in testa quelli di Colorno.

