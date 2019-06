Fondazione Busi, aria condizionata in tilt

CASALMAGGIORE (28 giugno 2019) - Tra le vittime del gran caldo di questi giorni c’è anche l’impianto di condizionamento della Fondazione Conte Carlo Busi, che da giorni ha dei problemi, in via però di soluzione, secondo quanto ci ha detto ieri il direttore. A farsi portavoce delle lamentele per i disagi patiti dagli ospiti è un parente: «Da più di una settimana i condizionatori non vanno, è una situazione inaccettabile. Mia mamma, dopo aver mangiato, a causa del gran caldo ha vomitato. Spero che si possa rimediare al più presto». Il direttore amministrativo della fondazione, Riccardo Marini, non mostra sorpresa quando lo contattiamo: «Aspettavo la vostra chiamata, ma sto aspettando anche l’intervento dei tecnici. Ieri c’è stato un rallentamento nel funzionamento degli impianti e oggi (ieri, nda) sono andati in blocco. I settori dove l’inconveniente si fa sentire di più sono quelli periferici, mentre quello centrale e della parte bassa della struttura sono interessati in modo minore. Stiamo lavorando per risolvere tutto, ci siamo attivati immediatamente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO