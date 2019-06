Archeologia, fondi per realizzare il Visitors Centre

CALVATONE (27 giugno 2019) - Buone notizie per il Visitors Centre Calvatone-Bedriacum - centro per la divulgazione delle ricerche e degli scavi archeologici a Calvatone romana. «Il Gal Oglio Po - spiega il sindaco Valeria Patelli - ci ha concesso un finanziamento di 72 mila euro, che corrisponde a circa il 90 per cento della somma prevista per la realizzazione della nuova sede». La sede attuale del centro è troppo piccola e per questo l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario nei mesi scorsi approvare il progetto definitivo (redatto dall’architetto Enrico Malaggi di Piadena Drizzona) dei lavori di risanamento conservativo del piano terra dell’immobile di proprietà comunale denominato ‘ex mini alloggi’, sito in via XI Febbraio e posto nel cortile interno tra il palazzo comunale e la palestra, per trasferirvi il centro.

