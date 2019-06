Consiglio, per la presidenza una poltrona per due

CASALMAGGIORE (27 giugno 2019) - In vista del consiglio comunale di insediamento dell’amministrazione 2019-2024, previsto per le 21 di domani, in una serata che si preannuncia torrida dal punto di vista climatico, la domanda ricorrente di queste ore — dopo la definizione di tutti gli incarichi di giunta — riguarda l’identità del prossimo presidente del parlamentino locale. Due i nominativi più accreditati fino a ieri: quelli di Pierfrancesco Ruberti, ex capogruppo di maggioranza, e di Pamela Carena, ex assessore alla Cultura, cui è subentrato nell’incarico Marco Micolo, ex presidente del consiglio comunale. In Comune sul tema le bocche sono cucite, ma salvo sorprese dell’ultima ora, i due nomi citati figurerebbero come quelli più accreditati nel totonomine. Si vedrà. In queste ore sono in corso contatti e consultazioni per stabilire chi dovrà governare le prossime sedute consiliari, già a partire da quella di domani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO