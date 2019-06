Precipita da un'altezza di 7 metri, muore 62enne

VIADANA (26 giugno 2019) - Infortunio mortale questa mattina poco dopo le 11 in un impianto a biogas in via Argine Oglio 80. Un 62enne socio di una ditta esterna stava effettuando alcune operazioni di manutenzione quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato da un'altezza di 7 metri. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto i carabinieri di Viadana e il personale della medicina del lavoro di ATS Valpadana.

