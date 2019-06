Navigandos, "In barca a vela contro il cancro"

CASALMAGGIORE (26 giugno 2019) - Si chiama ‘Navigandos’ il progetto di sensibilizzazione e di velaterapia annunciato domenica al’hotel Al Fiore di Peschiera del Garda in occasione dell’assemblea sociale dell’Andos Oglio Po, l’associazione delle donne operate al seno, guidate dal presidente Claudio Pagliari, primario del reparto di chirurgia senologica dell’Ospedale di Desenzano del Garda. «Si tratta — spiega il dottor Pagliari — di un progetto portato avanti in collaborazione con l’Asd Gardatribordo, un gruppo di amici accomunati dalla passione della vela che condivide le esperienze ed emozioni provate in barca, cercando di fare velaterapia. Questa parolona — osserva il presidente — può significare semplicemente una gita sul lago di Garda per abbassare lo stress della vita quotidiana, oppure dedicarsi a finalità secondo noi più importanti, come il progetto Navigandos». Il primo progetto è la divulgazione del messaggio Andos tramite 5 giornate sulle sponde del lago di Garda, a Peschiera Desenzano, Salò, Garda e Sirmione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO