Truffa della vendita online, due denunciati

ACQUANEGRA SUL CHIESE (25 giugno 2019) - I carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per il reato di “truffa in concorso”, un 50enne ed un 81enne italiani, residenti nella provincia di Savona, che dopo aver pubblicato su un sito internet la vendita di una borsa da donna di una nota marca, si sono fatti accreditare la somma pattuita sulla carta ricaricabile postepay non consegnando però la merce all'acquirente.

