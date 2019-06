Il prefetto : "Terra bellissima"

CASALMAGGIORE (25 giugno 2019) - «Questa è una terra bellissima, serena, tranquilla, senza grandi criticità. È una realtà di grande interesse ed è stato grazie alla laboriosità e al dinamismo dei suoi cittadini se è riuscita a superare la crisi». Il nuovo prefetto di Cremona Vito Danilo Gagliardi questa mattina ha speso parole lusinghiere per Casalmaggiore, al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in sala consiliare.

Ad attendere il rappresentante del Governo, giunto in città poco dopo le 10 per la sua prima visita ufficiale con il suo staff, a partire dal capo di gabinetto Alfonso Sadutto, c’erano diverse autorità: il sindaco Filippo Bongiovanni, il questore Carla Melloni, il comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnello Cesare Maragoni, il comandante della Compagnia dei carabinieri di Casalmaggiore, capitano Daniele Scabbia, con il maresciallo capo Giuliano Bertinelli, comandante della stazione dell’Arma di Casalmaggiore, il comandante della polizia locale Silvio Biffi.

