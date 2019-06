Gelo in aula. Ceresini nuovo presidente

SAN GIOVANNI IN CROCE (26 giugno 2019) - Lunedì sera, nella sala consiliare di San Giovanni in Croce, è stata nominata la nuova giunta dell’Unione dei Comuni Palvareta Nova, formata dai Comuni di San Giovanni in Croce, Solarolo Rainerio, Voltido e San Martino del Lago. Presidente è stato eletto Vittorio Ceresini, sindaco di Solarolo. Vicepresidente è Dino Maglia, sindaco di San Martino del Lago. Assessori sono Giorgio Borghetti, sindaco di Voltido, ed Erica Maglia, vicesindaco di San Giovanni (prima donna ad essere mai entrata in giunta nell’Unione). La seduta, vissuta in un clima piuttosto ‘freddo’ (aleggia sempre la possibile uscita dall’Unione di San Giovanni), è stata presieduta, nella prima parte, dal vicepresidente uscente, Pierguido Asinari, sindaco di San Giovanni (presidente era Fabio Valenti). Primo atto, approvato all’unanimità, la convalida degli eletti in consiglio dopo le elezioni amministrative del 26 maggio a Solarolo e Voltido.

