Super-evasore di tasse locali, il Comune va dall'avvocato

BOZZOLO (26 giugno 2019) - Dovrà affidarsi ad un avvocato il Comune di Bozzolo per provare a recuperare oltre 50mila euro di Imu e Tasi non pagate negli ultimi quattro anni. Il credito che vanta l’ente locale verso la persona giuridica debitrice è precisamente di 51mila e 224 euro e fa riferimento all’Imu 2014 (10mila e 182 euro), 2015 (10mila e 141 euro), 2016 (10mila e 141) e 2017 (10mila e 133 euro) e alla Tasi degli anni 2014 (2670 euro), 2015 (2657 euro), 2016 (2651 euro) e 2017 (2649 euro). Prima di arrivare ad affidarsi ad un legale, in questo caso Giovannina Riccardi di Mantova per una spesa di mille euro, la giunta comunale e gli uffici hanno percorso tutte le strade e seguito tutto l’iter burocratico previsto in questi casi.

