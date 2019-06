Corsa a tempo per il palazzetto

PIADENA DRIZZONA (25 giugno 2019) - La recente promozione in B della società di basket Corona Platina Mgk.Vis ha imposto all’amministrazione comunale una analisi complessiva della situazione del palazzetto dello sport in vista del prossimo campionato nella serie cadetta. A tale fine ieri mattina, dalle 9 in poi, presso la struttura di via XX Settembre, si è svolto un incontro con l’architetto Daniele Pierluca del Coni, vice tecnico regionale per l’impiantistica sportiva del Comitato Regionale Lombardia. Due ore di confronto, con l’analisi completa di tutti gli spazi esterni e interni, le valutazioni su quel che servirebbe fare e quel che è più urgente fare e le prime ipotesi di intervento.

Presenti, per il Comune, il sindaco Matteo Priori, il consigliere delegato allo Sport Pietro Francesconi e l’architetto Mario Gazzoli, per la società di basket il dirigente Renzo Aletti che ha accompagnato il gruppo nei vari ‘meandri’ della palestra. Oggi altro incontro con un ingegnere della Federazione italiana pallacanestro.

