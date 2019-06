Ferrovia, parte il cantiere

CASALMAGGIORE (25 giugno 2019) - Tempi annunciati perfettamente rispettati. L’ex scalo merci della stazione ferroviaria è diventato ormai un grande deposito di mezzi e materiali per l’avvio, previsto per oggi, del grande intervento di manutenzione straordinaria e ordinaria che interesserà la tratta Casalmaggiore-Torrile San Polo (Pr) della ferrovia Brescia-Parma. Lavori inseriti nel piano pluriennale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) del valore economico totale di ben 34 milioni di euro, suddivisi in due lotti, un primo da 25 milioni e uno successivo da 9. Li eseguirà la società ‘Generali Costruzioni Ferroviarie Spa’, cui sono stati appaltai da RFI.

