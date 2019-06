Piante in piazza, il D-Day è il 2 luglio

CASALMAGGIORE (25 giugno 2019) - Ricordate il progetto per abbellire piazza Garibaldi con alberi in vaso di alto fusto? Il gruppo di commercianti del centro che lo aveva promosso — tutto nacque da una riunione tenuta lo scorso 26 febbraio al Caffè Centrale con l’obiettivo di mettere insieme idee per rilanciare l’immagine della città, cui seguì una raccolta di firme — avrebbe voluto avviare la sperimentazione in coincidenza con la manifestazione ‘La città dei bambini’ nella seconda metà di maggio. Però i tempi stretti per ottenere le autorizzazioni alla fine consigliarono un rinvio. E adesso, poco più di un mese dopo, ci siamo davvero: l’amministrazione comunale e l’ufficio tecnico hanno dato il via libera, così la sperimentazione, che sarà condotta in collaborazione con la Pro loco, partirà ufficialmente martedì 2 luglio — un modo per abbellire il ‘listone’ proprio in coincidenza delle manifestazioni della fiera di Piazza Spagna — e andrà avanti fino alla fine di luglio.

