Cena show per i primi 40 anni dell'impresa Stabili

SAN GIOVANNI IN CROCE (24 giugno 2019) - Serata di gran gala, con spettacolare animazione da parte del cast del Cloe di Montichiari, capitanato dal direttore artistico Kai Leclerc, a Villa Medici del Vascello, per i 40 anni della Stabili S.r.l. di Casalmaggiore, azienda edile specializzata in opere industriali. L’evento, organizzato dall’agenzia ‘Nida’s -Nati con la crisi’ di Brescia, ha richiamato 620 ospiti. Presenti esponenti del mondo istituzionale e delle imprese private, professionisti e tecnici. C’erano l’europarlamentare Massimiliano Salini, sindaci come Pierguido Asinari di San Giovanni in Croce, Filippo Bongiovanni di Casalmaggiore con il vice Giovanni Leoni, Luca Zanichelli di Rivarolo del Re, Marco Pasquali di Sabbioneta, Alessandro Sarasini di Commessaggio, Pierromeo Vaccari di Casteldidone, l’ex sindaco di Casalmaggiore Luciano Toscani e gli ex candidati sindaci Fabrizio Vappina e Orlando Ferroni, il presidente di Api Alberto Griffini, il comandante della Compagnia carabinieri di Guastalla Luigi Regni, l’olimpionico Simone Raineri, il presidente del Consorzio Casalasco del pomodoro Paolo Voltini, il consigliere comunale ed ex candidato sindaco di Cremona Carlo Malvezzi, il presidente del Comitato Trenopontetangenziale Paolo Antonini, solo per citarne alcuni.

