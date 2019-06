Nuova giunta, Sara Manfredi e Marco Micolo le new entry

CASALMAGGIORE (22 giugno 2019) - Tre assessori confermati - Giovanni Leoni (lavori pubblici, manutenzione, viabilità, urbanistica e vicesindaco), Gianfranco Salvatore (servizi sociali e terzo settore) e Sara Valentini (istruzione) e due nuovi, con la sorpresa della giovanissima Sara Manfredi, 23 anni (bilancio) e Marco Micolo, ex presidente del consiglio comunale (cultura e turismo). Questa la composizione della giunta comunicata dalle 15 in sala consiliare dal sindaco Filippo Bongiovanni. Gli ex assessori Marco Poli (bilancio) e Pamela Carena (cultura) daranno una mano ai subentranti, almeno all'inizio, per il passaggio di consegne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO