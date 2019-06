C'è la giunta. Sorpresa, Carena lascerà l'assessorato

CASALMAGGIORE (21 giugno 2019) - Sarà presentata domani alle 15 nella sala consiliare del comune la giunta che affiancherà il sindaco Filippo Bongiovanni nel suo secondo mandato. Dalla squadra uscente escono due componenti. Di uno, l’assessore al Bilancio Marco Poli, si sapeva già da giorni, mentre la novità dell’ultima ora, confermata dalla stessa protagonista e quindi dal primo cittadino, è il passo indietro di Pamela Carena, per cinque anni assessore a Cultura, Politiche giovanili e Turismo. Una vera notizia ‘bomba’ in quanto la sua permanenza nell’esecutivo che guiderà la città fino al 2024 veniva data per scontata, visto e considerato che alla Carena erano arrivati riconoscimenti del buon lavoro fatto persino dagli avversari politici in piena campagna elettorale. La Carena, che rimarrà comunque consigliere comunale, ha maturato la decisione un paio di mesi fa, anche se solo oggi — dopo un paio di giorni di relax a Forte dei Marmi — ha deciso di renderla pubblica.

