Lotta al degrado con 15 nuove telecamere

SAN GIOVANNI IN CROCE (22 giugno 2019) - Quindici nuove videocamere saranno installate a San Giovanni in Croce e andranno ad ampliare la rete di sorveglianza predisposta dall’amministrazione comunale nel centro abitato. Grazie a un contributo regionale ottenuto su un progetto redatto nell’ambito della polizia locale Eridanus (che comprende le Unioni Foedus e Palvareta Nova), il Comune potrà abbattere del 50 per cento i costi della nuova installazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO