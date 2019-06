All'Oglio Po ora c'è un ecocardiografo 3D

CASALMAGGIORE (21 giugno 2019) - La Cardiologia dell’ospedale Oglio Po ha un nuovo ecocardiografo di ultimissima generazione. “Il nuovo strumento – spiega Massimo Carini (Direttore dell’UO di Cardiologia Oglio Po) -, acquistato dall'ASST di Cremona, è segno della grande considerazione mostrata dalla Direzione strategica verso il nostro reparto e l’Ospedale Casalasco”. “Grazie al nuovo strumento – continua Carini - gli esami ecocardiografici godranno di una migliore qualità e accuratezza. Non solo. La vera novità è rappresentata dalla possibilità di eseguire una valutazione tridimensionale del cuore. Ciò permetterà sia di fornire ai pazienti cure e trattamenti sempre più personalizzati, sia di effettuare controlli approfonditi in pazienti con patologia delle valvole cardiache candidati ad intervento cardochirurgico”.

L’ecocardiografo è solo l’ultimo dei nuovi dispositivi introdotti in reparto. Dal mese scorso (grazie alla donazione di una persona che preferisce mantenere l'anonimato)la Cardiologia è dotata di un “letto-ergometro”. Si tratta di una apparecchiatura che consente di eseguire prove da sforzo ancora più dettagliate. “Con l’introduzione dei nuovi strumenti diagnostici – conclude Carini - la Cardiologia di Oglio Po fa un importante passo in avanti, confermandosi come una unità operativa tecnologicamente avanzata, in grado di coniugare l’attenzione per i rapporti umani tra operatori sanitari e pazienti con una gestione altamente professionale delle patologie cardiache”.

