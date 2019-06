Argentini conquistati dalle fotografie di Amilcare Azzoni

CASTELDIDONE (22 giugno 2019) - Sta ottenendo un ottimo riscontro la mostra delle foto in bianco e nero di Amilcare Azzoni, ex dipendente del Comune, che Gustavo Gutierrez, figlio di emigranti casteldidonesi, ha voluto esporre al ‘Centro Cultural Roberto Fontanarrosa’ di Rosario, in Argentina. Un omaggio alle sue origini, riscoperte nel 1991, al termine dei suoi studi universitari, durante un viaggio in Europa. Fu allora che Gutierrez conobbe Azzoni, che allora lavorava in municipio come vigile urbano, e che lo aiutò a ricostruire le vicende familiari. Da allora i contatti tra i due sono continuati, sino ad un nuovo tour in Italia di Gutierrez, nel 2018. Gutierrez ha incorniciato ed esposto anche l’articolo sulla mostra pubblicato da ‘La Provincia’ nei giorni scorsi.

