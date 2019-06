La Stabili compie 40 anni: festa a Villa Medici

CASALMAGGIORE (20 giugno 2019) - Nel 1979 i fratelli Giuseppe e Eugenio Stabili, seguendo le orme del padre Antenore, decisero di fondare insieme la ditta Stabili Snc, piccola azienda a conduzione familiare dedita agli scavi di sbancamento, movimento terra, costruzione di massicciate e livellamento di terreni. A distanza di quarant’anni l’azienda con sede in via degli Artigiani a Vicoboneghisio, frazione di Casalmaggiore, è cresciuta — oggi conta più di trenta dipendenti oltre a diversi piccoli artigiani nell’indotto — e ha deciso di celebrare l’anniversario con una grande festa che si terrà sabato 22 nella splendida scenografia dei giardini di Villa Medici del Vascello a San Giovanni in Croce, che accoglieranno circa cinquecento invitati. Nel corso della serata non mancherà la premiazione dei dipendenti che lavorano per la Stabili da oltre vent’anni. Un lasso di tempo in cui hanno visto l’impresa espandersi. Dal 2012 l’azienda ha legato il proprio nome — in qualità di platinum sponsor - a quello della Vbc-Pomì, la squadra di pallavolo femminile che ha nell’albo d’oro lo Scudetto tricolore 2014/15, la Champions League 2015/16, la Supercoppa Italiana 2015/16, tre Campionati italiani, due Coppe Italia e due All Star Game nel beach volley estivo quattro per quattro.

