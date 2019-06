Martignana Beach, la tradizione continua

MARTIGNANA DI PO (19 giugno 2019) - Anche quest'anno torna il Martignana Beach, evento giunto alla sua undicesima edizione, con un programma ricco di divertimenti, buona musica e buon cibo a riempire le ormai celebri tre giornate di giugno.

Si comincia venerdì 21 giugno, serata che sarà inaugurata dall'esibizione di automodelli a scoppio, con inizio previsto per le ore 19, per poi continuare in compagnia dei SUX90, pronti a intrattenere il pubblico grazie alle migliori hit degli indimenticabili anni '90: sarà un tuffo nel passato per cuori forti, all'insegna del ritmo e della nostalgia degli anni che furono.

La giornata di punta sarà ovviamente quella del sabato, arricchita dalla consueta esposizione di camion “Amici di Vainer” Lombardi, dall'inizio dei tornei e dalla serata movimentata grazie agli amici del Papeete Beach di Milano Marittima, che durante il loro tour in trasferta, quest'anno faranno tappa anche a Martignana di Po.

Ovviamente non è Martignana Beach senza i famosi tornei di beach volley. Sabato 22 si terranno i tornei 4X4 femminile U-16 e 3X3 maschile U-16, mentre la compagnia del SottoSopra Newsound animerà lo Spritz Party delle 19.

La domenica sarà il giorno della “Martignana Run, 1° memorial Beppe Bellini”, la corsa podistica lungo le strade del paese, di 5 o 7,5 km di lunghezza, con partenza prevista per le 8.30, e del torneo 4X4 misto, che avrà inizio alle 9.30 e che terrà gli atleti impegnati anche per tutto il pomeriggio. Anche domenica la musica non mancherà: replica dello Spritz Party, ancora alle 19, in collaborazione con la ProLoco di Rivarolo del Re e con la musica di DJ Maro. La serata di domenica esibizione dell'instancabile Alessandro Zaffanella e degli Alterego.

L'evento si terrà, come di consueto, presso il campo sportivo comunale “Fulvio Guerra” di Martignana di Po. Il servizio cucina sarà disponibile tutti i giorni a partire dalle 19.

