Giro d'Italia Under 23, le limitazioni al traffico

Nella giornata di mercoledì 19 giugno il territorio dei comuni di Casalmaggiore, Martignana di Po, San Giovanni in Croce e Piadena Drizzona sarà interessato dal transito della quinta tappa del Giro d’Italia under 23. L’arrivo dei ciclisti è stimato intorno alle 12.40 a Casalmaggiore, provenendo dal ponte Verdi sulla sp 343; sarà percorsa quindi interamente la sp 343 verso Martignana di Po, S. Giovanni in Croce (passaggio intorno alle 12.55), Piadena Drizzona (passaggio intorno alle 13.05). A Piadena il giro, provenendo dalla sp 343/tangenziale, transiterà su Via Roma, Via Cavallotti, Via Platina con direzione Canneto sull’Oglio. Sarà quindi interdetta la circolazione stradale su tutto il tratto della sp343 interessato dalla manifestazione, come sopra riportato, dalle ore 12.00 sino al termine del transito della corsa.

