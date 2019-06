Vandali al parco, panchina di legno a fuoco

PIADENA DRIZZONA (19 giugno 2019) - Una calda serata quasi estiva, forse un po’ di noia, magari la voglia di vedere ‘l’effetto che fa’, una buona dose di sconsideratezza e senso civico sotto zero. Questi gli ingredienti alla base di quanto avvenuto lunedì sera, quando dei ragazzotti, pare non di Piadena, hanno deciso di dare fuoco ad un tavolo-panchina in legno del Centro civico di via Aldo Moro. I vandali sono scappati quando una cittadina li ha visti e richiamati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO