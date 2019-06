Salmonella, richiamato dal ministero il Salame San Lorenzo di Santini

TORRE DE’ PICENARDI (18 giugno 2019) - Il ministero della Salute nella giornata ha diffuso ieri il richiamo di un lotto di Salame San Lorenzo a marchio Santini srl per la «riscontrata presenza presenza di Salmonella spp». Il prodotto interessato è venduto intero, in confezioni da circa 1 chilogrammo, con il numero di lotto 19041005.

Il salame richiamato «per rischio microbiologico» è stato prodotto nello stabilimento di via Madre Teresa di Calcutta 1, a Torre de’ Picenardi. A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il salame con il numero di lotto segnalato e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

