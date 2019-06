'Non mi sposto finché non sistemano la buca'

CASALMAGGIORE (18 giugno 2019) - Gesto eclatante del neo comandante del distaccamento della polizia stradale Rino Berardi poco dopo mezzogiorno di oggi. Con una pattuglia si è piazzato sulla rotatoria 'Penny' dell'Asolana annunciando che non si sarebbe mosso di lì finché chi dovere non avesse sistemato un pericoloso avvallamento nell'asfalto, creatosi nella deviazione provvisoria che gira attorno alla metà del manufatto già realizzata, e che già da giorni è segnalato dai cittadini come pericoloso. "Al di là del transito previsto per domani (mercoledì 19) del Giro d'italia Under 23, questa è una criticità importante anche in termini di sicurezza stradale tout court". La polstrada aveva già inviato segnalazioni e solleciti agli organismi competenti, aveva seguito un sopralluogo, e anche nella mattinata odierna ha replicato con gli uffici dell'amministrazione provinciale. Finché il comandante non ha stabilito di fermarsi sul posto "finchè qualcosa non si smuoverà".

