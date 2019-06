Blitz dei carabinieri: un arresto

ASOLA (18 maggio 2019) - Circa 20 grammi di cocaina già suddivisi in dosi e pronte per essere vendute. Ma l'attività criminale di S.L., 32enne di origini albanesi, domiciliato nella provincia di Mantova, ha avuto vita breve grazie all’operazione lampo condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere in collaborazione con i militari della Stazione di Asola. I Carabinieri lo hanno bloccato nel pomeriggio di ieri nei pressi di un bar di Asola dove l’uomo abitualmente attendeva i suoi clienti. Ottimo per intuito e prontezza d'esecuzione il lavoro dei militari operanti nell’indagine iniziata solo pochi giorni fa grazie ad una serie di segnalazioni avute da alcuni cittadini della zona, e conclusa nel giro di 48 ore. Dopo una rapida attività di osservazione, i controlli sull'uomo si sono concentrati per capire i luoghi e le modalità di spaccio, riuscendo così a individuare che era solito aggirarsi nei pressi dei locali pubblici, generalmente bar o pizzerie, al fine di confondersi tra la clientela e poter tranquillamente spacciare le dosi di cocaina. Ieri pomeriggio il blitz dei Carabinieri che lo hanno bloccato mentre si aggirava nel Centro di Asola, nei pressi di un bar. Perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina da circa un grammo ciascuna e la somma di 210 euro in contanti, sicuramente provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha poi consentito di rinvenire altri 5 grammi, già suddivisi, oltre a tutto il materiale utilizzato per confezionare le dosi. L’uomo dovrà ora rispondere al Giudice del Tribunale di Mantova del reato di 'detenzione a fini di spaccio di stupefacenti' nel rito direttissimo che si terra questa mattina.

