Giro d'Italia Under 23, mobilitazione sul territorio

CASALMAGGIORE (17 giugno 2019) -Mercoledì 19 giugno, l’intero territorio casalasco-piadenese, da Casalmaggiore a Piadena Drizzona, sarà attraversato dalla quinta tappa in linea del Giro d’Italia Under 23, la più ambita e prestigiosa corsa a tappe internazionale per i grandi talenti mondiali del ciclismo Under 23, in programma dal 13 al 23 giugno. La partenza è prevista a Sorbolo Mezzani, l’arrivo a Passo Maniva, dopo 158 chilometri.

A precedere il gruppo e garantire la sicurezza di ciclisti e spettatori provvederà - dal ponte di Casalmaggiore sino a Fiesse, al confine con la Provincia di Brescia - la polizia stradale di Casalmaggiore, i cui agenti vantano esperienze analoghe al Giro d’Italia, alla classicissima Milano Sanremo e alla rievocazione storica della Mille Miglia. Da sottolineare che dalle 11,30 sino a passaggio avvenuto dei ciclisti sarà inibitol’accesso alla provinciale 343 Asolana dalle strade laterali, dalla rotonda Po sino alla rotonda Sereni. Vigileranno anche gli agenti della polizia locale.

