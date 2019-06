Arriva l’aria condizionata: teatro utilizzabile tutto l’anno

CASALMAGGIORE (18 giugno 2019) - Entro la fine del mese, o al più tardi ai primi di luglio, il teatro Comunale di Casalmaggiore sarà dotato di un impianto di condizionamento grazie al quale si potrà incrementare l’utilizzo della bomboniera di fine Settecento anche durante il periodo estivo. L’intervento è stato reso possibile grazie a un contributo del bando ‘Cultura Volano del Territorio’. Il primo evento a beneficiare dell’impianto di raffrescamento sarà il Casalmaggiore International Music Festival, in programma dall’8 al 28 luglio. Il teatro negli anni scorsi è stato utilizzato per le lezioni del masterclass, ma non per le esibizioni aperte al pubblico. Grazie ai condizionatori, allievi e maestri potranno lavorare sicuramente in condizioni assai migliori: da verificare se il Comunale - vista la novità - potrà aprire le porte anche a qualche concerto.

