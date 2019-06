'Save the Bobby': raccolti 16.600 euro

VIADANA (17 giugno 2019) - L’Associazione no-profit Save The Bobby, nel corso della manifestazione Partynmoto 2019, ha raccolto la cifra (al netto delle spese) di 16 mila 600 euro. Come tutti gli anni il ricavato verrà devoluto in beneficenza: 5 mila ad Amurt Viadana; 4 mila 700 alla Croce Verde di Viadana; 2mila a ‘Movimento Incontro Ascolto (M.I.A.) centro antiviolenza’ di Casalmaggiore; 1.500 euro al Gruppo ‘Ciao ci vediamo domani’ tramite il ‘Comitato Viadanese di Solidarietà’; mille alla Cooperativa Sociale; 500 alla Scuola Primaria di Vicobellignano; 500 alla Scuola di Musica “G. Moro” di Viadana; 400 all’Avis di Viadana; 400 al ‘Gruppo Scouts Agesci’ di Viadana; 300 alla organizzazione no profit ‘I Gatti del Paese di Peppone e Don Camillo’ di Brescello; 300 alla organizzazione no profit ‘4 Cats’ di Casalmaggiore.

«La raccolta di fondi purtroppo non è andata come speravamo, complice il maltempo e le ingenti spese imposte dalle normative in materia di sicurezza. Proprio per questo non siamo riusciti a soddisfare completamente le richieste, ma ci riteniamo comunque soddisfatti»: 138 mila gli euro devoluti in 13 anni. 'Save the Bobby' ringrazia chi ha collaborato con un pensiero all’ex sindaco Giovanni Cavatorta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO