Si schianta e scappa, danni a muro e segnaletica

SAN GIOVANNI IN CROCE (16 giugno 2019) - Perde il controllo dell’auto, esce dalla carreggiata, abbatte la segnaletica verticale, va sul marciapiede, cozza contro il muro di cinta di una casa, scende dall’auto per controllare i danni e poi si allontana in direzione Piadena. Protagonista del fatto, avvenuto ieri intorno alle 7.15 lungo l’Asolana all’altezza del passaggio pedonale nel rettilineo nord in uscita dal paese, un automobilista rimasto, almeno per ora, ignoto.

