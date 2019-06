Un rombo per Mietta, camion raduno della generosità

CASALMAGGIORE (16 giugno 2019) - Secondo Camion Raduno da oggi a Casalmaggiore a favore dell’associazione Il Sorriso di Mietta, la bimba di 6 anni di Casalmaggiore affetta da KCNQ2, una malattia genetica rara (sette casi in Italia, 180 in tutto il mondo) per cui non esiste cura ma solo terapia. Come lo scorso anno, i mezzi pesanti partecipanti si sono radunati presso il parcheggio fronte Marcegaglia per poi attraversare, dopo le 16.30, via Cavour, piazza Garibaldi fino a raggiungere il parcheggio Lido Po. All’iniziativa è stato dato il nome di ‘Un rombo per Mietta’. Chi volesse dare una mano può contattare l’associazione Il sorriso di Mietta onlus, con sede in via Marcheselli 4 a Casalmaggiore, al numero 338/7525041.

