Arti marziali sul listone al mercato del sabato

CASALMAGGIORE (15 giugno 2019) - Arti marziali al mercato settimanale. E' successo questa mattina a Casalmaggiore dalle 10 alle 12, grazie alla esibizione di Brazilian Jiujitsu del team Budoclan di Casalmaggiore. L'iniziativa, come diverse altre assunte in precedenza, è stata lanciata per sostenere il mercato del sabato. Oltre all'esibizione degli atleti, si è svolto anche un dj set di musica commerciale con Marco Martani.

