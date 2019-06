Consiglio comunale sciolto dal presidente Mattarella

VIADANA (15 giugno 2019) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto di scioglimento del Consiglio comunale di Viadana su proposta del ministro degli Interni Matteo Salvini. La firma è del 4 giugno scorso e di fatto segue la normativa che prevede lo scioglimento nel caso di decesso del sindaco in carica (Giovanni Cavatorta). Dal punto di vista pratico non cambia niente in quanto l’attuale vice sindaco Alessandro Cavallari continuerà ad esercitare le proprie funzioni relative all’ordinaria amministrazione. Ma certamente dal punto di vista politico il decreto di scioglimento non fa che accelerare la formazione di schieramenti in vista delle elezioni della prossima primavera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO