Pizzetti: 'Un mio ordine del giorno impegna il governo a reperire le risorse per il nuovo ponte'

CASALMAGGIORE (13 giugno 2019) - Il governo ha accolto integralmente un ordine del giorno firmato dal deputato cremonese Luciano Pizzetti (Pd) che lo impegna a finanziare la costruzione del nuovo ponte. Pizzetti fa presente che «dopo un’iniziale richiesta di modifica tendente ad annacquare l’impegno, a cui mi sono opposto, il governo ci ha ripensato». Il documento, presentato nell’ambito della conversione in legge del decreto appalti (lo ‘sblocca cantieri’) recita: «La Camera (...) impegna il governo a reperire le risorse necessarie, d’intesa con gli enti territoriali interessati, per la realizzazione di un nuovo manufatto (...) considerato anche il processo in atto di ristatalizzazione dell’Asolana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO