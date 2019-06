Lavori sulla Brescia-Parma, M5S: 'Festa solo quando sarà elettrificata'

MILANO (12 giugno 2019) - Il prossimo 24 giugno, cominceranno alcuni lavori di sistemazione lungo i binari della linea ferroviaria Brescia-Parma. Una notizia positiva per tutti i pendolari, in merito alla quale i consiglieri regionali del M5S, Marco Degli Angeli e Andrea Fiasconaro, rilanciano: “È ovviamente una notizia positiva e attesa dai territori, ma ci sarà da festeggiare solo quando la linea sarà completamente elettrificata. È su questo obiettivo che concentreremo le nostre energie a tutti i livelli istituzionali. Non dimentichiamo infatti che i lavori di Rfi non erano più rimandabili e non cancellano i disagi che hanno sofferto per anni pendolari e viaggiatori. Si interverrà a nord con lavori di elettrificazione e a sud, tra Casalmaggiore e Parma, con interventi di manutenzione. In ogni caso, grazie al rinnovato impegno a valorizzazione del trasporto pubblico del M5S al Governo, si muove qualcosa per una linea ferroviaria abbandonata fin qui al suo destino e tristemente nota come la quinta peggiore d’Italia. Oltre a Rfi però attendiamo un intervento di Trenord, e quindi di Regione Lombardia, sulla parte rotabile: la Brescia Parma è percorsa da carrozze diesel che sono hanno esaurito di gran lunga il loro ciclo di vita e le carrozze storiche stanno meglio nei musei che su tratte percorse da viaggiatori e pendolari”.

