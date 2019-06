Lungo il Po in bici per 300 km con Maya, passa dal listone il viaggio contro l'abbandono dei cani

CASALMAGGIORE (13 giugno 2019) - Otto giorni per percorrere trecento chilometri in bicicletta lungo il Po, in compagnia di Maya, il suo meticcio femmina di sei anni, per sensibilizzare contro l’abbandono dei cani. E’ l’avventura - una vera campagna itinerante sotto il titolo ‘Non ti mollo mai!’ - ormai arrivata oltre la metà delle tappe, in cui è impegnato Maurizio Pandolfi, sommelier di 54 anni di Bresso. Dalla Darsena di Milano fino al delta del Grande Fiume. Durante la seconda tappa, domenica scorsa, Maurizio è transitato a Casalmaggiore, dopo aver incontrato diversi problemi prima di arrivarci, dove ad accoglierlo ha trovato Giuseppina Mussetola.

