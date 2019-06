Lesioni, minacce e danneggiamento: tre condanne

SABBIONETA-BREDA CISONI (12 giugno 2019)- Lesioni personali, minacce, danneggiamento e violazione di domicilio con l’aggravante dell’odio etnico. Alessandro Lodi Rizzini, 36 anni, Daniele Lodi Rizzini 26 e Manuel Scazza, 34 anni, tutti di Sabbioneta, sono stati condannati lunedì in rito abbreviato in tribunale a Mantova dal giudice Gilberto Casari. I fatti avvennero il 4 settembre 2015 davanti al bar della frazione di Sabbioneta, erano le due di notte circa. Dalla casa di fronte era sceso l’inquilino del primo piano, un operaio macedone, arrabbiato per il rumore e per il fatto di non riuscire a dormire. Alla sua richiesta di fare silenzio era nata la bagarre. E un primo scontro con i clienti del bar che avevano reagito. Quando l’inquilino è tornato a casa, i tre l’hanno seguito, decisi a fargliela pagare.

