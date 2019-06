Ferrovia: lavori per 25 milioni

CASALMAGGIORE (12 giugno 2019) - Cominceranno lunedì 24 giugno, e non il 15 come inizialmente previsto, gli importanti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla linea ferroviaria Brescia-Parma nella tratta Casalmaggiore-Torrile San Polo (Pr). Si tratta di un intervento inserito nel piano pluriennale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) del valore economico totale di ben 34 milioni di euro suddiviso in due lotti, un primo da 25 milioni e uno successivo da 9. Dalla settimana prossima stop al parcheggio dell’ex scalo merci: diventerà magazzino.

