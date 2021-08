Gino Strada, fondatore di Emergency, è morto a 73 anni

ROMA - È morto il fondatore di Emergency Gino Strada. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia. Strada aveva 73 anni. Nato a Sesto San Giovanni il 21 aprile 1948, aveva conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università Statale di Milano nel 1978, prima di specializzarsi in Chirurgia d'Urgenza. Il 15 maggio 1994 aveva dato vita, insieme alla moglie Teresa Sarti, all'associazione umanitaria che offrire cure mediche e chirurgiche gratuite alle vittime della guerra e della povertà.

Giancarlo Corada, Sergio Cofferati e Gino Strada al Ponchielli

STRADA A CREMONA

Nell'ottobre del 2002 Strada aveva partecipato al teatro Ponchielli al Concerto per la Pace organizzato proprio in favore di Emergency: furono raccolti 20mila euro. In platea, al suo fianco, anche Sergio Cofferati e Sergio Epifani, insieme ai maggiori esponenti del centrosinistra cremonese. In precedenza, nel 1999, aveva presentato il suo libro 'Pappagalli verdi' al centro culturale San Vitale, su invito del comitato Mara Soldi Maretti. «L’unica cosa che conta — ha detto Strada durante quell'incontro — è la vittima, la necessità di andare ad aiutarla senza nessuna discriminazione. Quando si cominciano a fare distinzioni, non si ha più il diritto di definirsi umanitari. Si deve partire dal principio che la vita umana, ogni vita umana è sacra. Non è lecito andare più in là. E considerando questo non c’è niente che giustifichi una guerra. Non si sacrifica una vita, neppure per salvarne un’altra».

IL CORDOGLIO DELLA REGIONE

"Regione Lombardia esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai cari di Gino Strada. Il suo lavoro e il suo impegno per offrire cure e aiuto alle popolazioni coinvolte nelle guerre non verranno mai dimenticati". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo aver appreso della scomparsa di Gino Strada.