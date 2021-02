Domani l'assessore Rolfi in diretta streaming su innovazione e qualità

MILANO (7 febbraio 2021) - L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, interverrà domani, lunedì 8 febbraio, alle ore 11, in diretta streaming sulla pagina Facebook www.Facebook.com/blocalitalia, all'evento 'Union Makes the difference - Il modello lombardo per una ripartenza sostenibile'.

Si tratta di un momento di confronto sull'innovazione tecnologica e la sostenibilità al servizio delle eccellenze del territorio e della tradizione. La crisi, infatti, si supera affiancando le imprese agricole del territorio attraverso lo sviluppo di un nuovo modello di produzione e distribuzione che unisce formazione, innovazione tecnologica e nuove filiere di delivery. Il tutto a tutela delle imprese, della qualità dei prodotti e della salute del consumatore nonché nel rispetto dell'ambiente.

L'assessore Rolfi interverrà sul tema 'Il ruolo e il contributo della politica nella trasformazione socio-economica in atto'.

